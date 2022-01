Credit Suisse. Horta Osório demite-se após violar regras sanitárias

Foto: Toby Melville - Reuters

António Horta Osório demitiu-se da presidência do banco Credit Suisse. A saída do banqueiro português acontece por ter desobedecido às regras de prevenção contra a Covid-19 que vigoram na Suíça. Horta Osório estava à frente do banco há nove meses.