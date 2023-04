Credit Suisse registou 62 mil milhões de euros em fuga de depósitos

A quebra ocorreu em particular na segunda metade de março, quando a instabilidade atingiu o banco suíço.



Ainda assim, e depois de dois trimestres no vermelho, o Credit Suisse fechou os primeiros três meses do ano com um lucro equivalente a quase 13 mil milhões de euros.