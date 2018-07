Credit Suisse transfere parte dos funcionários de Londres para Madrid

Lusa30 Jul, 2018, 17:12 | Economia

"O Credit Suisse está a trabalhar para manter o acesso a clientes e mercados da UE, no caso de haver um `brexit` duro" (ou seja, uma saída britânica com rutura total e sem acordo de comércio livre com a UE), disse à agência Efe o porta-voz da segunda entidade financeira helvética.

Para isso, o banco mantém conversações com reguladores, com funcionários e com outras partes interessadas.

A solução do banco para enfrentar a saída do Reino Unido da UE no próximo dia 29 de março "vai envolver várias localizações, incluindo Madrid", disse o porta-voz.

Apesar disso, "Londres vai continuar a ser uma parte importante para a presença do banco", após a saída do Reino Unido da UE, disse o Credit Suisse.

Em Espanha, o banco tem atualmente cerca de 240 funcionários, a que se somam agora 50 provenientes de Londres.