Crédito à economia moçambicana fecha 2023 com sétima queda mensal consecutiva

De acordo com dados do mais recente relatório estatístico do Banco de Moçambique, a que a Lusa teve hoje acesso, o crédito à economia concedido pela banca tinha subido em maio passado para o máximo de 298.182 milhões de meticais (4.303 milhões de euros), mas desde então que está em queda, tendo acumulado uma descida de 2,8% só de novembro para dezembro.

Em agosto, esse montante cifrava-se em 295.155 milhões de meticais (4.260 milhões de euros), tendo sofrido a maior queda do ano em setembro, equivalente a uma redução do `stock` em 2%, renovada depois em dezembro, ao reduzir neste caso em termos absolutos 7.740 milhões de meticais (111,7 milhões de euros) no espaço de um mês.

No mesmo relatório refere-se que no final de dezembro a taxa juro média sobre novas operações de empréstimos cifrou-se, a um ano, em 22,67% para empresas, em 26,05% para consumo e em 23,14% para compra de habitação.

A maior fatia do `stock` de crédito à economia em dezembro continuava a ser a que diz respeito a particulares, que se cifrava em 86.688 milhões de meticais (1.251 milhões de euros), que continua a crescer mensalmente e que aumentou num ano 23%.

Já o comércio viu o total de crédito concedido aumentar ligeiramente em dezembro, para quase 28.194 milhões de meticais (406,8 milhões de euros), enquanto a indústria transformadora recuou para pouco mais de 23.459 milhões de meticais (338,5 milhões euros), neste caso a sétima queda mensal consecutiva.

De acordo com dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.