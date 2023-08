Crédito à habitação. DECO preocupada com subidas na prestação de agosto

Já começam a surgir as primeiras previsões do impacto que a última subida feita pelo BCE, na passada quinta-feira, - em 25 pontos base - vai ter nas próximas prestações do crédito à habitação dos portugueses.





A DECO dá o exemplo das famílias com uma taxa Euribor a 12 meses que no passado ano já foram atingidas pelo aumento das taxas de juro definidas pelo BCE.





A Associação de Defesa do Consumidor está a acompanhar muitos agregados familiares que estão a ponderar a venda da habitação por não terem capacidade para manter a prestação do crédito à habitação.