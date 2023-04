Crédito à habitação. Euribor a seis meses sobe para novo máximo

Mas a subida também aconteceu nos prazos a três e 12 meses, segundo os dados do Banco de Portugal.



No caso da Euribor a 12 meses, que, atualmente, é a mais utilizada no país, está fixada em 3,85 por cento. A taxa a três meses também subiu para 3,21 por cento.



As Euribor estão a subir desde o ano passado, quando o Banco Central Europeu começou a aumentar as taxas de juro para tentar controlar a inflação.