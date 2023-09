As famílias em Portugal estão a retirar o dinheiro dos Planos Poupança Reforma para pagar o crédito à habitação. Ultrapassaram já os 611 milhões de euros.

Nos primeiros seis meses deste ano, os resgates de PPR aumentaram 60 por cento face ao mesmo período do ano passado.



Os dados forma divulgados pelo Jornal de Negócios.



As famílias estão a aproveitar a suspensão da penalização por resgate antecipado destes produtos, ma medida temporária, aprovada pelo Governo, para fazer face ao agravamento dos custos com os empréstimos para a compra casa.