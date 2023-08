Os juros no crédito à habitação voltaram a subir em julho e atingiram um novo máximo de 14 anos. A taxa subiu para 3,878%, são mais 22,9 pontos que que no mês anterior.

A prestação média do crédito para compra de casa subiu para 370 euros em julho. São mais 106 euros na comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, um aumento de 40,2%.



Desde abril do ano passado que a taxa do crédito à habitação está a subir. Em julho os juros representaram 55% da prestação paga ao banco.