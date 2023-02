Crédito Agrícola aumenta salários em 4% e subsídio de alimentação para 11 euros

No documento, o CA refere que a medida, que será efetuada em março e com efeitos retroativos a janeiro, "decorre da incerteza da atual conjuntura e do contínuo escalar dos preços, refletindo-se nas condições de vida dos colaboradores".

O presidente do Grupo Crédito Agrícola, Licínio Pina, argumentou que este é "um esforço significativo", mas "importante para reforçar a melhoria das condições de remuneração dos colaboradores".

"É preciso continuar a apostar no talento e dedicação dos nossos colaboradores e contribuir para o desenvolvimento do seu bem-estar profissional e pessoal", acrescentou o presidente do grupo.

O banco tinha atribuído, em novembro, um pagamento pontual entre 250 e 750 euros aos seus colaboradores para enfrentar os efeitos da inflação e da perda do poder de compra.