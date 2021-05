Crédito Agrícola com 2.682 ME em moratórias no final de março

Em comunicado, o grupo liderado por Licínio Pina adianta que dos 2.682 milhões de euros em moratórias, 77,6% do montante corresponde a crédito a empresas, 13,9% corresponde a crédito habitação e 8,4% a outros créditos a particulares.

No final do trimestre, "em termos globais, 89,1% das moratórias de crédito estavam em situação regular", refere.

No capítulo referente ao apoio e proteção às famílias, empresas e colaboradores do grupo em contexto de pandemia provocada pela covid-19, lê-se que o Crédito Agrícola disponibilizou três novas linhas de apoio destinadas aos trabalhadores e empresas exportadoras do setor da indústria e do trismo, cuja utilização atual atinge os 20,6 milhões de euros, aos trabalhadores e empresas que fornecem bens e serviços para apoio à realização de eventos, ao abrigo da qual tinham sido concebidos 0,4 milhões de euros no final de março de 2021 e para apoio às agências de viagens e operadores turísticos (ainda sem utilização).

O Crédito Agrícola apoiou 4.237 empresas nacionais através da concessão de 317,7 milhões de euros ao abrigo das linhas de crédito protocoladas covid-19, com a garantia do Estado, acrescenta.

O Crédito Agrícola fechou o primeiro trimestre com lucros de 72,5 milhões de euros, um acréscimo de 114,6% face ao período homólogo, informou hoje a instituição financeira.

Para este resultado, "o negócio bancário contribuiu com 65,3 milhões de euros, mais 122,9% face ao período homólogo, lê-se no comunicado hoje divulgado.