Crédito Agrícola Mútuo antecipa atualização salarial de 2,5% para 2024

Em comunicado, o Crédito Agrícola refere que o aumento salarial de 2,5% abrange os trabalhadores das entidades do acordo coletivo de trabalho das instituições de Crédito Agrícola Mútuo.

O valor do subsídio de alimentação para 2024 terá um aumento de 3,2%, fixando-se em 11,35 euros por dia.

"A antecipação de aumentos, com efeitos a janeiro de 2024, não coloca em causa a continuidade da negociação coletiva com os sindicatos do setor e decorre da preocupação com a valorização imediata dos salários e com a promoção da melhoria das condições de vida" dos trabalhadores, pode ler-se no comunicado.

Em 2023, os salários dos trabalhadores do Crédito Agrícola aumentaram em 4,6%.

O grupo Crédito Agrícola, de génese cooperativa e capitais exclusivamente nacionais, conta com mais de 430 mil associados, cerca de 1 milhão e 900 mil clientes e mais de 600 agências em todo o território nacional, segundo a nota.

O grupo é composto atualmente, para além das Caixas Agrícolas e da Caixa Central, por empresas dedicadas à atividade seguradora e a banca especializada.