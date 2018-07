Crédito ao consumo atinge novo máximo histórico

Este valor representa um aumento de 16 por cento em comparação com o mesmo mês do ano passado.



O principal responsável por esta subida foi o crédito automóvel, que em maio atingiu também um novo máximo, a rondar os 290 milhões de euros.



Muitas famílias terão optado por comprar carro antes do agravamento do Imposto sobre Veículos, que vai acontecer em setembro.