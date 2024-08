O crédito ao consumo baixou cerca de 12% no mês de junho, face ao mês de maio. Uma quebra registada em todos os segmentos. São os últimos dados do Banco de Portugal divulgados esta sexta feira.

No entanto, na soma dos primeiros seis meses deste ano, o valor dos créditos ao consumo ultrapassou os quatro mil milhões de euros.



Trata-se de um recorde comparando com o mesmo período do ano passado.