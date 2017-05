Crédito em incumprimento melhora nas famílias e empresas em abril

Lusa 30 Mai, 2017, 14:50 | Economia

Segundos os dados hoje divulgados pelo regulador e supervisor bancário, no final de abril, o `stock` de crédito concedido pelos bancos às empresas era de 76.122 milhões de euros, o que representava menos 0,33% face a março e menos 7,0% face ao mesmo mês de 2016.

Já nas famílias, o `stock` total de crédito concedido, de 124.124 milhões de euros no final de abril, representou uma estabilização face a março (+0,03%) e uma queda ligeira de 1,81% em relação a abril de 2016.

Quanto ao crédito malparado, houve uma melhoria tanto nas empresas como nas famílias.

Nas empresas, o rácio de empréstimos em incumprimento passou de 16,1% do total do crédito concedido em abril do ano passado para 15,4% em abril deste ano.

Já nas famílias, o valor passou de 5,1% de crédito vencido em abril de 2016 para 4,7% no mês passado.

Como habitualmente, nas famílias, o malparado é maior no crédito a consumo e outros fins, de 11,9% em abril (ainda assim abaixo dos 14,2% de há 12 meses), do que nos empréstimos à habitação (3,0% em abril, o mesmo de há um ano).

Também o número de devedores com crédito em incumprimento apresentou uma evolução positiva na comparação homóloga.

Em abril de 2016, 28,7% das empresas tinham crédito vencido e em abril deste ano este valor desceu ligeiramente para 27,2%.

Nos particulares a tendência é a mesma, sendo que em abril eram 13,3% as famílias com crédito vencido, abaixo dos 14,4% de abril do ano passado.