Crédito Habitação. Taxa euribor com maior subida em 10 anos

As taxas mais usadas nos empréstimos para a compra de casa registaram a maior subida em 10 anos. A Euribor a seis meses rondou os 0,18 por cento, e está agora no nível mais alto desde 2014. Já a Euribor a 12 meses, a mais usada nos contratos mais recentes, está já muito próximo de 1 por cento, o valor mais elevado desde 2012.