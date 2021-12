Crédito malparado atinge novo mínimo em Portugal

O crédito malparado em Portugal atingiu um novo mínimo histórico. De acordo com o Banco de Portugal, os empréstimos em incumprimento representam apenas quatro por cento dos créditos concedidos pela banca.

No terceiro trimestre do ano, houve uma redução de 0,3 pontos percentuais face aos três meses anteriores, para um total de cerca de treze mil milhões de euros.