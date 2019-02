Cresap já recebeu pedido para lançar novo concursona DGAEP e está a analisá-lo

Lusa13 Fev, 2019, 15:47 | Economia

Júlia Ladeira foi hoje ouvida na Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre a recusa do Governo em aceitar os três nomes que aquela Comissão de Recrutamento e Seleçao para a Administração Pública (Cresap) indicou para o cargo de diretor-geral da DGAEP e a intenção de lançar um novo concurso.

Na origem desta recusa de aceitação da `short-list` está o facto de, segundo refere um despacho publicado em dezembro pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, no período de seleção ter sido identificado "um candidato com perfil mais compatível com as orientações estratégicas definidas".

Júlia Ladeira afirmou que já chegou à Cresap o pedido para novo concurso, com indicação de um novo perfil, que esta Comissão está a analisar. E ainda que tenha salientado que as alterações de perfil não sejam um facto inédito, é inédita a justificação para a não aceitação de uma lista de designação e lançamento de novo concurso.

Questionada sobre se iria ou não acatar a realização do novo procedimento concursal (que implica a receção de novas candidaturas, a sua análise e a realização de entrevistas aos novos candidatos), a presidente da Cresap disse apenas que está a analisá-lo, sem avançar mais detalhes.

"A Cresap baseou-se na legislação em vigor" no processo de seleção dos candidatos à DGAEP, ou seja, escolheu os três nomes que considerou terem competência e currículo para o cargo à luz dos perfis que tinham sido definidos. "Sempre que isso não acontece [não é possível encontrar o número de candidatos necessário] transmitimos a nossa posição ao Governo" precisou, adiantado que, sendo estes os instrumentos legais de que a Cresap dispõe para funcionar e fazer o seu trabalho, isso não significa que não seja sempre possível avaliar e melhorar as metodologias.

"Ao fim de dois aos de mandato podemos identificar situações que podem ser melhoradas", referiu Júlia Ladeira manifestando total disponibilidade para participar num processo de melhoria de um sistema de seleção e recrutamento de dirigentes que, a seu ver, tem bastantes virtudes.