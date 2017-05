CReSAP tem 25 pedidos de concurso à espera que nova equipa esteja completa

Lusa 16 Mai, 2017, 17:04 | Economia

Fonte oficial da CReSAP disse hoje à Lusa que estes 25 pedidos de concursos estão "a aguardar as condições para a constituição dos júris" e que, destes pedidos, "cinco foram solicitados após a entrada em funções da comissão atual", acrescentando que ao todo "transitaram 47 concursos para a nova comissão".

Sublinhando que a nova equipa entrou em funções em 01 de abril, a fonte indica que está também à espera da "designação de novos vogais não permanentes e peritos para o prosseguimento dos procedimentos concursais".

Entretanto, "têm sido elaborados os pareceres solicitados pelo Governo" relativos à avaliação de pessoas indigitadas para cargos de gestor público, "cujas conclusões serão publicitadas, como habitualmente, na página da CReSAP logo que as nomeações sejam feitas".

Em fevereiro, o Governo nomeou Maria Júlia Ladeira para presidente da CReSAP, tendo também nomeado José Maria Pedro, Maria dos Anjos Duarte e Maria da Conceição Matos para os cargos de presidente e vogais permanentes da CReSAP, respetivamente.

Maria Júlia Ladeira, indigitada para o cargo de presidente da CReSAP e com 40 anos de carreira na Administração Pública, foi ouvida na comissão parlamentar do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa em janeiro, seguindo-se os três vogais indigitados, Maria da Conceição de Matos, que vem do Banco de Portugal, Maria dos Anjos Duarte e José Maria Pedro, ambos com percurso profissional na Administração Pública.