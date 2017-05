Crescimento acima de 3 por cento? "Os factos falam por si", diz PR

RTP 25 Mai, 2017, 13:09 / atualizado em 25 Mai, 2017, 13:27 | Economia

Na semana passada, em Zagreb, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que não estava afastada a hipótese de Portugal conseguir este ano um crescimento económico à volta de 3,2% e um défice de 1,4%.



Hoje, no Luxemburgo, onde termina uma visita de três dias, o Presidente da República disse que as suas previsões são perfeitamente lógicas porque "quando um trimestre está em 2,8% pode ir mais longe. Pode ir no trimestre a seguir ou até ao fim do ano, mas há uma mudança de ritmo tal que permite ir para esses valores".

Na quarta-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse acreditar que o Produto Interno Bruto (PIB) poderá crescer mais de 3% no segundo trimestre deste ano.C/ Lusa