Crescimento da atividade da indústria chinesa abranda em julho

31 Jul, 2017 | Economia

O Purchasing Managers Index (PMI) da indústria manufatureira chinesa situou-se em 51,4 pontos, em julho. Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade.

O analista do GNE Zhao Qinghui atribuiu a desaceleração no ritmo de crescimento às fortes chuvas e inundações que atingiram determinadas zonas do país e reparações de rotina na maquinaria das empresas.

O setor manufatureiro da China emprega dezenas de milhões de trabalhadores. O PMI é tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do mundo.

A economia chinesa cresceu 6,9%, no segundo trimestre do ano, superando as previsões dos analistas, e apesar das medidas adotadas pelo Governo para travar o aumento do endividamento das empresas.

A expansão do setor dos serviços abrandou também, segundo dados do GNE, de 54,9 pontos, em junho, para 54,5, este mês.

Julian Evans-Pritchard, da unidade de investigação Capital Economics, apontou que "os dados de hoje sugerem um abrandamento no conjunto da economia".

"Esperamos que abrande ainda mais, dadas as medidas para reduzir os riscos financeiros do aumento do crédito e aceleramento da economia".