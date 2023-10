Crescimento da dívida tem efeito catastrófico em África

"Além da subida das taxas de juro, que encarece o financiamento dos países africanos, o conflito na Ucrânia é um choque com consequências adversas para os países africanos porque são importadores de combustíveis fósseis e cereais e têm de absorver mais este choque num contexto em que não há margem suficiente para os amortecer e numa situação de vulnerabilidades associadas ao serviço da dívida, que estão a ter um efeito catastrófico", disse Amílcar Tivane.

Em entrevista à Lusa à margem dos Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem em Marraquexe esta semana, o governante vincou que o crescimento da dívida neste contexto "absorve um espaço fiscal significativo" e lamentou: "Os países não estão a ter a capacidade de criar almofadas fiscais para amortecer mais este choque e atender às despesas de desenvolvimento".

Assim, continuou, é preciso "repensar a arquitetura financeira internacional de forma criativa, com mecanismos inovadores" que passam por libertar mais Direitos Especiais de Saque para os países em desenvolvimento, nomeadamente os africanos, apostar no financiamento verde e trabalhar para melhorar o cenário macroeconómico para atrair capital nos mercados internacionais.

Questionado sobre como está o processo de aumento de dois para três membros africanos na direção do FMI, dando mais voz e poder de decisão a África, Amílcar Tivane disse que "vai ser criado um comité ministerial das constituências do grupo africano do FMI para apresentar soluções sobre o figurino da repartição dos países em três constituências, ou seja, criando mais uma para a África subsaariana".