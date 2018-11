Crescimento da economia abranda para 2,1% no terceiro trimestre

RTP14 Nov, 2018, 09:45 / atualizado em 14 Nov, 2018, 11:18 | Economia



Segundo a estimativa rápida divulgada hoje, no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,1 por cento em termos homólogos e 0,3 por cento em cadeia, abaixo dos crescimentos de 2,4 por cento em termos homólogos e de 0,6 por cento em cadeia registados no primeiro trimestre do ano.





O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou de nulo a negativo, refletindo uma diminuição das Exportações de Bens e Serviços mais intensa que a das Importações de Bens e Serviços.



O contributo positivo da procura interna aumentou no terceiro trimestre, traduzindo o crescimento mais elevado do consumo privado e do Investimento.







“Tendência de convergência”

Em



“Este ritmo de crescimento representa um abrandamento face ao trimestre anterior (2,4% em termos homólogos e 0,6% em cadeia), mas mantém a tendência de convergência com a União Europeia e a zona euro (1,9% e 1,7%, em termos homólogos, respetivamente)”, destaca ainda o Ministério de Mário Centeno.



O Governo sustenta, por último, que o desempenho do PIB “ocorre num contexto de equilíbrio das contas externas e de consolidação orçamental”.

