Crescimento da economia obriga automaticamente ao aumento da maioria das pensões

Isto significa que mais de dois milhões e meio de pensionistas vão ter um aumento real das pensões.



É a primeira vez que vai funcionar a lei da atualização das pensões, descongelada há dois anos.



O cálculo tem em conta o valor da inflação e também a média do crescimento anual da economia nos últimos dois anos.



Os pensionistas serão assim beneficiados pelo bom desempenho da economia e contam ainda com o aumento extraordinário a ser feito em agosto.



No total, os aumentos vão perfazer até 6 ou 10 euros, consoante os pensionistas tenham tido ou não atualizações nos anos do resgate financeiro.