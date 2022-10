Crescimento da economia portuguesa abrandou no terceiro trimestre

Entre Julho e Setembro houve uma evolução positiva de 4,9 por cento face ao mesmo período do ano passado. Apesar de ser um crescimento expressivo, representa uma desaceleração face à primeira metade do ano. No primeiro trimestre a economia cresceu 11,8 por cento e no segundo 7,1 por cento em relação ao ano passado, ano de pandemia.