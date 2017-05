Crescimento da economia "superou todas as expetativas", afirma Caldeira Cabral

Lusa 16 Mai, 2017, 11:18 / atualizado em 16 Mai, 2017, 11:19 | Economia

"O crescimento da economia tem acelerado nos últimos três trimestres. Foi importante dar mais confiança aos consumidores, com reposição de rendimentos, mas é igualmente importante dar mais confiança aos investidores. Tudo isso resultou num crescimento que é equilibrado", afirmou Manuel Caldeira Cabral esta manhã, em Matosinhos, no âmbito do 14.º Encontro Nacional de Inovação COTEC.



Segundo o ministro, este crescimento da economia "é equilibrado" e "resulta de um aumento das exportações, de um aumento do investimento e também tem uma componente do aumento de consumo".



O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou na segunda-feira que a economia portuguesa cresceu 2,8 por cento no primeiro trimestre de 2017 face ao mesmo período do ano passado e, comparando com o trimestre anterior, cresceu 1 por cento.



Este desempenho trimestral homólogo é, assim, o mais positivo dos últimos 10 anos, já que iguala o crescimento verificado no último trimestre de 2007, período em que a economia portuguesa cresceu também 2,8 por cento.



Manuel Caldeira Cabral destacou que Portugal regista "um dos maiores aumentos de emprego desde o novo século", que foi "conseguido com melhoria do saldo externo e melhoria do saldo das contas públicas, e não criando novos desequilíbrios".



O ministro defendeu ser necessário "continuar a trabalhar", sendo que "o crescimento dos próximos anos tem que ser feito pela inovação".



"Só com mais inovação podemos garantir que há um crescimento e um crescimento que pode criar melhor emprego, com melhores salários", frisou.



Afirmando que "é importante manter" este crescimento da economia, o governante recordou que o Governo está "também a trabalhar para o médio longo prazo", com programas como Interface, Start-UP Portugal e Industria 4.0.



"Desde a primeira hora que lançámos programas importantes para o crescimento futuro. A inovação faz-se em primeiro lugar com a ciência", disse, concluindo que "a inovação faz-se de forma incremental, mas também por vagas".



Para Caldeira Cabral, "se a vaga do passado distante foi a máquina a vapor [...] hoje esta vaga é a digitalização, e a Industria 4.0 responde a esse desafio".