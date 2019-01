Crescimento da zona euro mantém-se mas ao ritmo mais lento em 5 anos e meio (Markit)

Lusa24 Jan, 2019, 14:19 | Economia

Segundo a Markit, o volume de encomendas registou este mês a primeira descida mensal desde novembro de 2014 e a mais pronunciada desde junho de 2013, afetando o ritmo de criação de emprego, o mais baixo desde setembro de 2016. A contratação acumula cinco meses de contração, sendo o setor dos serviços o mais afetado.

A estimativa do Índice PMI (Purchasing Managers` Index) composto da atividade total da zona euro da IHS Markit caiu para 50,7 pontos em janeiro, o nível mais baixo desde julho de 2013, ainda que acima dos 50 pontos que marcam o limite entre expansão e recessão, mas abaixo dos 51,1 pontos verificados em dezembro.

Segundo o inquérito elaborado pela Markit, tanto a produção industrial como a atividade do setor dos serviços estão muito próximas da estagnação, com índices de 50,4 pontos e 50,8 pontos, respetivamente.

O economista-chefe da Markit, Chris Williamson, sublinhou num comunicado que o crescimento económico da zona euro ainda se está a aproximar mais da paralisação em janeiro e que estes dados "desalentadores" apontam para um crescimento percentual trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,1%.

Entre as principais preocupações das empresas destacam-se a deterioração da conjuntura económica prevista para este ano, a debilidade do setor automóvel, as tensões do comércio internacional, o `Brexit` e o aumento das tensões políticas, especialmente em França, com os protestos dos "coletes amarelos", e em Itália.