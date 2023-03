Crescimento das exportações e importações acelera para 14,5% e 10,3% em janeiro

De acordo com as estatísticas do Comércio Internacional do INE, "em janeiro de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +14,5% e +10,3%, respetivamente (+9,5% e +9,2%, pela mesma ordem, em dezembro de 2022)".

"Estas variações poderão refletir, em parte, efeitos de calendário, dado que janeiro de 2023 teve mais um dia útil que o mês homólogo de 2022 e mais dois que o mês passado", explica.