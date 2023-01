Crescimento das exportações e importações desacelera para 18,9% e 16,2% em novembro

De acordo com as estatísticas do `Comércio Internacional` do INE, em novembro do ano passado "os índices de valor unitário (preços) registaram variações homólogas de +13,0% nas exportações e +14,1% nas importações (+14,5% e +14,2%, respetivamente em outubro de 2022)".

Como resultado, as variações homólogas nominais das exportações e das importações desaceleraram para +18,9% e +16,2%, respetivamente, face a +21,1% e +26,0%, pela mesma ordem, em outubro.