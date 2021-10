Crescimento de 5,5%. Governo dá a conhecer previsões económicas 2022

O Governo deu a conhecer as previsões económicas para o próximo ano. A economia portuguesa deve crescer 5,5% em 2022, mais do que este ano. O desemprego deve baixar para os 6,5%. Com a recuperação da economia, as contas públicas deverão também melhorar. O défice orçamental deve baixar para os 3,2 por cento.