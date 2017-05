Crescimento do investimento é o maior dos últimos 19 anos, revela o INE

Lusa 31 Mai, 2017, 14:51 / atualizado em 31 Mai, 2017, 14:51 | Economia

O INE confirmou hoje que a economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período do ano passado, o desempenho homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) mais positivo desde o último trimestre de 2007.

Para este crescimento, a procura externa líquida contribuiu com 0,5 pontos percentuais (devido a um aumento superior das exportações que o das importações) e a procura interna com 2,3 pontos percentuais (com a aceleração do investimento a compensar um abrandamento do consumo privado).

Desta forma, o crescimento do PIB no primeiro trimestre é explicado principalmente pela aceleração das exportações e da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que é o investimento realizado excluindo os `stocks`.

Este indicador cresceu 8,9% no primeiro trimestre deste ano face aos mesmos três meses de 2016, quando no quarto trimestre do ano passado tinha avançado 5,2%, também em termos homólogos.

Esta subida registada entre janeiro e março é a maior desde o último trimestre de 1998, quando a FBCF avançou 13,7%.

O investimento em construção foi a componente que mais contribuiu para o crescimento da FBCF no primeiro trimestre deste ano, registando um aumento homólogo de 8,5% em termos reais (1,5% no trimestre anterior).

Também as exportações aceleraram neste primeiro trimestre, ao passarem de um crescimento homólogo de 6,6% no quarto trimestre de 2016 para 9,7%. Este crescimento é o maior desde o último trimestre de 2013 (9,9%).