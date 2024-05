Crescimento do PIB da OCDE acelera para 0,4% no 1.º trimestre

No comunicado publicado hoje, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) explica que, entre os países do G7, a situação melhorou, em particular na Alemanha e no Reino Unido, com a atividade a aumentar no primeiro trimestre 0,2% e 0,6%, respetivamente.

Recorde-se que, no último trimestre de 2023, o PIB tinha caído 0,5% na Alemanha e 0,3% no Reino Unido.

Na zona euro, que tinha registado dois trimestres sucessivos de descidas no segundo semestre do ano passado (-0,1% em cada trimestre), a produção recuperou 0,3% entre janeiro e março.

No outro extremo da escala, o PIB do Japão caiu 0,5% no primeiro trimestre, depois de ter estagnado entre outubro e dezembro.

Nos Estados Unidos, a atividade abrandou no primeiro trimestre para 0,4%, metade do acréscimo de 0,8% registado nos últimos três meses de 2023.

Entre os países da OCDE para os quais existem dados disponíveis, o maior aumento no primeiro trimestre registou-se em Israel, com 3,3%, mas isto seguiu-se a uma queda de 5,9% entre outubro e dezembro.

Além deste caso específico, o segundo maior aumento do PIB registou-se na Coreia do Sul, 1,3%, contra 0,6% no último trimestre de 2023.

Em termos homólogos, o PIB da OCDE até ao primeiro trimestre cresceu 1,6% no conjunto da organização, com um aumento particularmente forte nos Estados Unidos (3%).

No outro extremo, entre os países do G7, o Japão registou um declínio de 0,4% e a Alemanha uma queda de 0,2%.