Crescimento do PIB no G20 desacelerou para 0,6% no 4º trimestre antes do surto - OCDE

Num comunicado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) refere com base em estimativas provisórias que no último trimestre de 2019 o Produto Interno Bruto (PIB) contraiu-se no Japão (-1,8%, na sequência de um aumento do imposto sobre o consumo em outubro), na África do Sul (-0,4%), em Itália (-0,3%) e em França e no México (ambos com -0,1%).

O crescimento do PIB desacelerou significativamente no Reino Unido (para zero, contra 0,5% no terceiro trimestre) e mais moderadamente na União Europeia (para 0,1%, contra 0,4%), Canadá (para 0,1%, contra 0,3%), Alemanha (para zero, contra 0,2%), e marginalmente (para 0,5%, contra 0,6%) na Austrália e Brasil.

Em sentido contrário, o crescimento do PIB acelerou significativamente na Turquia (para 1,9%, contra 0,8%) e na Coreia do Sul (para 1,3%, contra 0,4%), e mais moderadamente na China (para 1,5%, contra 1,4%).

O crescimento do PIB manteve-se no último trimestre de 2019 na Indonésia, Índia e Estados Unidos, respetivamente em 1,2%, 1,1% e 0,5%.

No conjunto de 2019, o crescimento do PIB no G20 desacelerou para 2,9% (contra 3,7% em 2018), com a China a atingir a taxa mais elevada (6,1%) e o México a mais baixa (-0,1%).

O crescimento anual também desacelerou na zona da OCDE, para 1,7% em 2019, contra 2,3% em 2018, com a Irlanda a registar o maior crescimento (5,5%) e o México o menor (-0,1%).