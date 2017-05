Crescimento do Reino Unido deverá abrandar em 2017 e 2018

Lusa 11 Mai, 2017, 09:28 | Economia

Depois do crescimento de 2,2% em 2015 e 1,8% em 2016, o desempenho económico do Reino Unido deverá moderar-se em 2017 e enfraquecer mais em 2018, refere Bruxelas.

O crescimento do consumo privado deverá abrandar, com o rendimento das famílias mais apertado devido à subida da inflação, superior à da atualização dos salários.

De acordo com Bruxelas, o investimento deverá estagnar nas empresas devido à incerteza do futuro do Reino Unido, após a saída do país da União Europeia, no entanto, as exportações devem suportar o crescimento, refletindo o impacto da desvalorização da libra.

Ao nível do desemprego, as previsões apontam para uma ligeira subida da taxa, de 4,8% em 2016 para 5% em 2017 e 5,4% em 2018.

Quanto ao défice público do Reino Unido, Bruxelas alterou as previsões de descida feitas há três meses para uma subida de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016 para 3,4% este ano e 2,6% em 2018.

Para a dívida pública em percentagem do PIB, a Comissão prevê uma descida dos 89,3% registados em 2016 para os 88,6% em 2017 e, posteriormente, para os 87,9% em 2018.