Crescimento do volume de negócios na indústria abranda para 4,3% em fevereiro

Em termos homólogos e nominais, o índice de volume de negócios na indústria denotou "um aumento de 4,3% em fevereiro, o que traduz uma desaceleração de 8,3 pontos percentuais (p.p.) face a janeiro", segundo o INE.

O instituto chama ainda a atenção para o facto de o mês de fevereiro deste ano ter tido menos um dia útil que o mês homólogo e menos três dias úteis que o mês anterior, o que poderá ter influenciado o ritmo de crescimento da atividade na indústria no mês em análise.

Excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria subiram 7,4%, contra o aumento de 13,6% no mês anterior.

De acordo com o INE, o aumento homólogo do volume de negócios na indústria de 4,3% em fevereiro, deveu-se quer ao mercado nacional como ao mercado externo, cujos índices se fixaram em 1,2% e 8,4%, respetivamente, contra um crescimento de 12,6% no mês precedente em ambos os índices.

O índice de vendas para o mercado nacional desacelerou 11,4 pontos percentuais (p.p.), para um aumento de 1,2%, tendo contribuído com 0,7 p.p. (7,3 p.p. em janeiro) para o crescimento do índice total.

Já as vendas para o mercado externo abrandaram 4,2 pontos percentuais (p.p.), para 8,4% em fevereiro, dando um contributo de 3,6 pontos percentuais (p.p), contra 5,3 pontos percentuais no mês anterior. Em termos mensais, o índice volume de negócios na indústria foi de -2,9% em fevereiro deste ano, quando no mesmo mês do ano passado registou um crescimento de 4,8%.

O INE ressalva, contudo, que fevereiro deste ano teve menos três dias úteis que o mês anterior (menos um dia útil em fevereiro de 2022).

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, por sua vez, apresentaram variações homólogas de +1,4%, +8,7% e -0,8%, respetivamente, contra +1,6%, +12% e +6,9% em janeiro, pela mesma ordem.