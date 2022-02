Crescimento dos EUA no 4.º trimestre de 2021 revisto em alta ligeira

O crescimento de 7% do PIB em ritmo anualizado, em vez de 6,9% como tinha sido indicado inicialmente, não altera, no entanto, os números do crescimento no conjunto do ano de 2021, de acordo com esta segunda estimativa.

O crescimento anual continua a ser de 5,7%, ou seja, o mais forte registado desde 1984, uma expansão que ocorre após uma contração de 3,5% em 2020, o maior recuo desde 1946, devido à crise causada pela pandemia de covid-19.

A evolução do crescimento económico em ritmo anualizado feita nos Estados Unidos faz uma comparação com o trimestre precedente e projeta a evolução para o ano inteiro.