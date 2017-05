Crescimento Económico: Dados são animadores mas não descansam

A riqueza do país está a crescer acima de todas as expectativas. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) ainda são provisórios, mas deixam claro que desde o verão de 2007 o país não crescia tanto.



Mesmo em época baixa do turismo, o crescimento homólogo registado nos primeiros três meses do ano foi de 2,8%.



António Costa diz que estamos perante um novo ciclo de crescimento assente no virar da página da austeridade e na retoma da confiança.



Em cadeia o PIB cresceu exatamente 1%. As melhores previsões não ultrapassavam os 0,7%.



É de esperar uma revisão em alta das metas para este ano. O governo esperava um crescimento de 1,8%. O presidente pedia mais. Marcelo Rebelo de Sousa diz-se contente, mas lembra que ainda não é tempo para "embandeirar em arco".



Cristina Azevedo acredita que o presidente tem razões para não estar demasiado otimista. Os dados que sustentam a previsão rápida do INE só serão conhecidos a 31 de maio, Até lá a economista lembra que a base de partida para este crescimento era muito baixo pelo que o ritmo pode desacelerar ao longo do ano, à medida que a base de comparação vai crescendo.



A comentadora do Jornal 2 recorda que os números estão a sentir o beneficio da injeção dos fundos comunitários que "finalmente estão a chegar à economia". Cristina Azevedo lembra no entanto que este efeito "não pode ser considerado sustentável já que os fundos um dia vão acabar. Para lá de 2020 podem durar mais cinco ou seis anos, mas vão acabar".



Depois dos anos negros da crise e do resgate financeiro, em que a riqueza teve uma evolução fortemente negativa, o PIB voltou aos crescimentos positivos em final de 2013.



O PSD diz que os resultados agora conseguidos são fruto das reformas introduzidas pelo governo de então. O CDS concorda e lembra que é imperioso não reverter reformas como a da legislação laboral, ao mesmo tempo que se deve acelerar o investimento público para dar consistência aos números agora divulgados pelo INE.



O PIB ainda não recuperou os níveis anteriores à crise de 2008. Está agora ao mesmo nível de meados de 2010. A diferença, no último ano e meio, acelerou o ritmo de crescimento de forma muito marcada. Prova, diz o Bloco de Esquerda de que um política alternativa de reposição de rendimentos e direitos a quem trabalha é o que a economia necessita para crescer de forma robusta.



O PCP aponta igualmente os mesmos dados para lembrar a importância do aumento do poder de compra dos portugueses nos dados da economia.



Curiosamente, segundo o INE, o único indicador que não cresce é o do consumo privado, o que acabou por ajudar à balança comercial, já que exportamos mais do que importamos.



"A recuperação de rendimentos começa a ser totalmente absorvida pela economia. As pessoas não têm mais dinheiro disponível para continuar a gastar mais, e fazer crescer o consumo privado", explica Cristina Azevedo, que está convicta que o desempenho positivo do país se deve quase em exclusivo à dinâmica social e económica das empresas. "não me recordo qual a ajuda substancial que o anterior governo deu às empresas, nem consigo apontar algo que este governo tenha feito nesse sentido para originar uma mudança de paradigma. Os verdadeiros responsáveis pela nova dinâmica exportadora são os empresários".



O Primeiro-ministro lê os números com grande otimismo. Garante que agora é apenas uma questão de tempo até que as várias instâncias internacionais fazerem refletir nas suas avaliações a realidade de um pais onde o desemprego desce mais do que o esperado, o investimento privado revela que há confiança internacional no país e o PIB acelerou acima do número mítico dos 2%.



Apenas uma agência de rating não desaconselha o investimento em dívida pública. Há dez anos todas consideram Portugal um bom investimento.



Numa década a economia mudou. O pior: A dívida mais do que duplicou. O melhor: Em dez anos as exportações cresceram 10%. Valem hoje mais de 41% da riqueza produzida.