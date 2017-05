Crescimento económico nos países da OCDE desacelera "acentuadamente" até março

Lusa 22 Mai, 2017, 16:09 | Economia

De acordo com dados da OCDE, entre as sete maiores economias do mundo o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março desacelerou "marcadamente" no Reino Unido (para 0,3%, depois dos 0,7% do trimestre anterior) e nos EUA (para 0,2%, face a 0,5% no trimestre anterior).

No período, o crescimento abrandou também em França (de 0,5% para 0,3%), tendo-se mantido estável, nos 0,2%, em Itália.

Em sentido contrário, o crescimento económico acelerou na Alemanha, para 0,6%, e no Japão, para 0,5%.

Já na União Europeia o crescimento abrandou "ligeiramente", de 0,6% para 0,5%, enquanto na zona euro permaneceu estável nos 0,5%.

Em termos anuais, o crescimento do PIB nos países da OCDE estabilizou em 0,2% no primeiro trimestre, sendo que entre as sete maiores economias o Reino Unido (2,1%) registou a mais elevada taxa de crescimento anual, enquanto a Itália e a França apresentaram o crescimento mais baixo (0,8%).