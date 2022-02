Crescimento económico. Patrões vão apresentar propostas ao Governo

Um caderno de encargos que os patrões vão apresentar ao próximo Governo ainda esta semana e que visa que Portugal passe a convergir com a União Europeia.



Há cerca de meio ano, já a Confederação Empresarial de Portugal considerava que o país não pode conformar-se com o crescimento anémico dos últimos 20 anos.



A CIP defendia uma estratégia de médio longo prazo para dar um "abanão" e impulsionar a economia.



Na noite eleitoral, António Costa sublinhou que vai promover os consensos necessários em sede de concertação social com os diferentes parceiros.