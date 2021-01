Crescimento em África não chega para melhorar condições de vida - ONU

"Em termos de rendimento per capita [riqueza do país a dividir pelos habitantes], no ano passado registou-se uma contração de 5,8% e para este ano prevemos apenas 1% de crescimento", disse Helena Afonso em entrevista à Lusa, na sequência da divulgação em Nova Iorque do relatório sobre a Situação Económica e Perspetivas Mundiais.

Segundo a responsável pela parte do relatório que aborda a África subsaariana "os números são bastante baixos para garantir uma melhoria significativa das condições de vida, erradicação da pobreza no continente e é necessário que as políticas macroeconómicas e as reformas estruturais tenham um impulso nos próximos anos, durante os quais o continente precisará de bastante apoio externo"

"Para 2021 estamos a prever um crescimento ao nível da África continental de 3,4%, que se segue a uma contração de 3,4% em 2020", diz Helena Afonso, vincando que "as condições económicas melhoram este ano, mas é uma melhoria que não trará o continente para os níveis de produção que tinha no ano passado, e mesmo antes da pandemia vários países estavam a passar por dificuldades económicas e sociais", acrescentou a responsável na entrevista à Lusa.

Questionada sobre as maiores economias lusófonas - Angola, Cabo Verde e Moçambique -, Helena Afonso vincou que "nos três países é preocupante a degradação das condições sociais e económicas, o aumento do desemprego, pobreza e desigualdades, e a instabilidade social e política que daí poderá advir".

Em geral, continuou, "é necessária uma subida grande dos níveis de crescimento económico que compense o crescimento populacional, melhorando as condições de vida, e há uma oportunidade agora para não perder os investimentos feitos devido à pandemia, por exemplo relativos ao uso de novas tecnologias, investimento em saúde pública, formalização dos trabalhadores informais e avançar para outros investimento também, como sejam em Educação ou relativos à transição energética, que são importantes para um desenvolvimento sustentável", concluiu a analista.

No relatório hoje divulgado, o UNDESA alerta que os impactos da pandemia de covid-19 serão duradouros e revertem o desenvolvimento conseguido nas últimas décadas.

"O continente africano tem passado por uma crise económica sem precedentes com grandes impactos adversos no desenvolvimento a longo prazo do continente", lê-se no relatório.

A nível mundial, a UNDESA estima uma quebra do PIB mundial na ordem dos 4,3% em 2020 e uma recuperação para um crescimento de 4,7% este ano.

África registou nas últimas 24 horas mais 641 mortes por covid-19 para um total de 85.278 óbitos, e 19.619 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados é de 3.438.133 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 25.062, para um total de 2.903.296 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.