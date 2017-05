Crescimento modesto da economia mundial não chega para atingir objetivos

Lusa 16 Mai, 2017, 17:04 | Economia

De acordo com o relatório, divulgado hoje em Washington e que atualiza o documento de janeiro, a economia mundial deverá crescer 2,7% este ano e 2,9% em 2018, uma aceleração face aos 2,3% do ano passado, mas ainda assim "a força da recuperação continua a ser insuficiente em muitas regiões para um progresso rápido para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável".

São precisos, dizem os peritos das Nações Unidas, "mais esforços para criar um ambiente que pode acelerar o crescimento a médio prazo e combater a pobreza através de políticas que lidem com as desigualdades no rendimento e nas oportunidades".

O relatório defende a combinação de políticas de curto prazo que promovam o consumo entre os países mais desfavorecidos com políticas de longo prazo que aumentem o acesso a cuidados de saúde e educação e investimento nas infraestruturas rurais.

A perspetiva de evolução da economia africana degradou-se ligeiramente, essencialmente porque "a recuperação económica suave de muitos países exportadores de matérias-primas foi eclipsada por pressões internas e regionais", aponta o documento, que apresenta uma previsão de crescimento de 2,9% para este ano e de 3,6% para 2018, o que representa uma revisão em baixa de 0,3 e 0,2 pontos para este e o próximo ano.

A atualização do relatório de janeiro aponta ainda para a necessidade de haver mais empenho e profundidade na coordenação de políticas a nível internacional, que "parece estar a desvanecer nalgumas áreas", e renovados esforços para garantir o progresso em áreas de importância global.

Entre essas áreas estão "o alinhamento do sistema de comércio internacional com a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, a expansão da ajuda das finanças públicas internacionais e a ajuda oficial ao desenvolvimento, o apoio à implementação do Acordo de Paris e a resolução dos desafios colocados pelas grandes movimentações de refugiados e migrantes".