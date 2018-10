Crescimento sustentável vale Nobel da Economia

Foram distinguidos pela integração das questões do clima e a inovação tecnológica no crescimento económico.



William Nordhaus é um dos académicos mais respeitados na área da economia ligada ao meio-ambiente e, em particular, às alterações climáticas.



Paul Romer é particularmente conhecido por ter formulado a teoria do crescimento endógeno.



O economista demitiu-se do Banco Mundial depois de uma entrevista em que deu a entender que as inclinações políticas dos técnicos do banco estavam a ter uma influência indesejável na preparação dos rankings mundiais sobre os países onde é mais fácil ter negócios.