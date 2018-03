Criada estrutura de missão para monitorizar programa orçamental da saúde

Lusa08 Mar, 2018, 16:21 | Economia

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a estrutura de missão irá funcionar da dependência dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde.

Esta estrutura de missão será "responsável pelo acompanhamento do desempenho financeiro das entidades" do SNS e do Ministério da Saúde.

Outra função da estrutura será apresentar "propostas que contribuam para a sustentabilidade do SNS".