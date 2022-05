Criado grupo de trabalho para atrair novos operadores para aeroporto do Porto

"O Norte tem constituído um grupo de trabalho regional para apresentar propostas ao Governo no sentido de ver reforçada a conectividade aérea da região", disse à Lusa fonte do grupo de trabalho.

O grupo de trabalho é constituído pelos presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), da Câmara do Porto, Câmara da Maia, do Conselho Regional do Norte, do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e da Associação Empresarial de Portugal (AEP).

"Este grupo de trabalho está já organizado, estando em fase de agendamento a primeira reunião", revelou a fonte, destacando que as principais motivações do grupo são a vocação industrial e exportadora da região, a internacionalização das suas empresas, a atratividade turística e as relações de cooperação com a diáspora portuguesa no mundo.

O reforço passa pela "adoção de incentivos e mecanismos de atração de novos operadores" para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

"O primeiro objetivo é o de encontrar soluções sustentáveis para a compensação das rotas e linhas não operadas pela TAP a Norte, designadamente para Estados Unidos da América (EUA), Europa e Médio Oriente", salientou.

Antes de serem apresentadas ao Governo, as propostas serão "objeto de auscultação" às entidades intermunicipais da região e às associações empresariais.