Criado sistema de incentivos à inovação na gestão pública

Os projetos devem ser focados na valorização dos recursos humanos e na melhoria do ambiente de trabalho, com medidas que conciliem melhor a vida profissional e pessoal, ou no desenvolvimento de modelos de gestão, como a simplificação de processos.



Os projetos mais inovadores e que apresentem resultados reais, possíveis de quantificar, serão premiados.



Podem candidatar-se todas as equipas constituídas por dirigentes e trabalhadores de um ou mais organismos e serviços.



Na apresentação deste sistema de incentivos, Mário Centeno disse que a inovação começa nas lideranças.