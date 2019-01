Crimes indiciados na auditoria à Caixa estão em risco de prescrever

Foto: Rafael Marchante, Reuters

A presidente da Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, afirma: "Está no nosso radar. O acompanhamento que estamos a fazer é atento e cuidadoso e se e quando houver um momento em que entendamos que há lugar e necessidade de intervir, pois, fá-lo-emos".



A CMVM é a supervisora das auditoras. E, nesse sentido, faz apenas supervisão à forma como a auditora EY fez o relatório, e não ao conteúdo da auditoria.



O relatório analisou a gestão do banco público entre 2000 e 2015. A CMVM só tem o pelouro das auditoras desde 2016. Mas tinha uma responsabilidade partilhada desde 2008.



Gabriela Figueiredo Dias é peremptória: mesmo que tenha havido erros nas auditorias entre 2000 e 2008, não há ninguém em condições de apurar responsabilidades durante este período.



E mesmo a nível criminal há o risco de que eventuais crimes de gestão danosa possam prescrever.



A Procuradoria Geral da República está a investigar a Caixa Geral de Depósitos desde 2016.



E dependendo da natureza das suspeitas, há crimes que prescrevem no espaço de cinco a dez anos.



Em Bruxelas, a Comissão Europeia não quer comentar as conclusões da auditoria à Caixa. Prefere realçar os progressos significativos que se registaram nos últimos anos no sistema bancário português, em particular na redução do crédito malparado.