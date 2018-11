Cripto moedas podem permitir "pensar um mundo mais global"

Lusa06 Nov, 2018, 18:23 | Economia

Em tom muito apaixonado e envergando uma gravata com símbolos da `bitcoin` (criptomoeda), no palco central da conferência de tecnologia e inovação, a decorrer em Lisboa, o fundador da Draper Associates garantiu que o dinheiro eletrónico é uma "enorme oportunidade para pensar o mundo de forma mais global" e abandonar o modelo de "tribos".

"Os maus políticos vão tentar travar, os bons vão dar todo o poder e encorajar as cripto moedas", defendeu o investidor, dando o exemplo da mão pesada usada pela China e pela abertura possibilitada pelo Japão.

Draper questionou ainda a plateia sobre a razão de confiar em "moedas políticas" e em bancos centrais que "imprimem moeda por qualquer razão, porque querem".

"Temos que pressionar para essa escolha de (cripto moeda) e comprar, em vez de olhar para os bancos de onde saem aquelas pessoas com fatos caros e que estão a usar o vosso dinheiro".

No mesmo painel, o gestor e co-fundador do Initialized Capital, Garry Tan, fez eco da necessidade de "descentralizar e dar às pessoas" a política monetária, incluindo facilitar a tarefa dos que desenvolvem a tecnologia.

"Aqui (nas cripto moedas) as pessoas têm opções", concluiu.

Peter Smith, co-fundador e diretor executivo da Blockchain, uma carteira (wallet, no original), que permite trocar e transacionar moedas digitais, também explicou como a tecnologia na base do `novo` dinheiro dá opções às pessoas, nomeadamente a populações de países sem inflação controlada.

"Pode-se dar acesso a um nigeriano ao dólar norte-americano. Não sei se é o que quer ou o que quero, mas no final de tudo é dar às pessoas opções", garantiu.

Com o mercado de cripto moeda "tão pequeno", na comparação com a totalidade do setor financeiro, "ainda há muito espaço para crescer" e também deve "haver humildade" sobre a dimensão em que se opera, argumentou.

"Com um mercado ainda pequeno há especulação centralizada, o que não é diferente" do que fazem outros no mercado monetário tradicional, notou ainda Peter Smith, que elegeu como maior desafio nas moedas digitais "dar aos utilizadores o verdadeiro controlo".

No momento de fazer previsões sobre a evolução das cripto moedas, Tim Draper disse acreditar que se chegará à "solidez", mas não sabe ainda quando e como. Segundo o investidor pode haver um aumento no valor se gigantes financeiros como a Goldman Sachs "perceba que só pode comprar empresas de cripto moeda com cripto moedas e o que tenha de fazer em preços altos, fazendo aumentar ainda mais o valor".

Já Peter Smith, que lembrou ter errado em previsões no passado, não quis avançar números, mas garantiu manter-se otimista e que haverá subidas.

Momentos antes deste painel, o CEO da Blockchain garantiu que as "novas tecnologias são difíceis se não forem usadas" e para garantir que todos podem juntar-se à "cripto revolução" anunciou a oferta de moeda digital.

À subscrição, o responsável chamou a maior oferta de cripto da história e envolve 125 milhões de dólares em `stellar` (um tipo de moeda digital).