Crise distribuição no Reino Unido. Preços vão aumentar alertam motoristas de pesados

Desde os alimentos aos presentes de Natal. O país enfrenta a falta de mão de obra por causa do Brexit.



Estima-se que faltem cem mil motoristas no país, o que faz com que os salários destes condutores sejam cada vez mais altos, tal como os custos do transporte.