"Crise do custo de vida" motiva quebra generalizada nos salários reais

De acordo com o "OCDE Employment Outlook 2023", divulgado hoje por aquela organização, "a recuperação robusta da recessão da covid-19 perdeu força desde 2022", tendo-se instalado "uma crise de custo de vida", com a invasão russa da Ucrânia a contribuir para os níveis de inflação mais altos desde há décadas em vários países.

Ainda assim, a OCDE afirma que o emprego se "manteve firme", enquanto as taxas de desemprego atingiram os níveis mais baixos das últimas décadas e, com poucas exceções, as taxas de inatividade estão abaixo dos níveis pré-pandémicos, incluindo entre os adultos mais velhos.