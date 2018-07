Crise dos migrantes é uma "crise de desemprego" - Presidente da AG do Afreximbank

Lusa14 Jul, 2018, 11:33 | Economia

"A crise dos migrantes é uma das mais sérias fragilidades do nosso tempo, que mostra homens e mulheres a morrer nos mares que separam a África da Europa; esta crise é uma crise de desemprego e da falta de oportunidades de emprego para os nossos jovens", disse o ministro das Finanças do Ruanda na abertura do último dia dos Encontros Anuais do Afreximbank, que decorrem em Abuja.

"O plano estratégico do Afreximbank tem iniciativas que lidam diretamente com este problema, tentando ajudar a fomentar o emprego através do estabelecimento de um centro de processamento de exportações, o financiamento do desenvolvimento de megaprojetos e três fundos de investimento para dar apoio financeiro aos exportadores", acrescentou o presidente da assembleia-geral do Afreximbank.

No ano passado, disse Uzziel Ndagijimana, "o banco começou a implementar o plano estratégico até 2021, no centro do qual está a expansão do comércio intra-africano, que vai proteger o país das vulnerabilidades dos mercados internacionais e reduzir a dependência das economias das matérias-primas".

A subida do preço do petróleo e o crescimento económico da China "são boas notícias para o continente", disse Uzziel Ndagijimana, salientando que o Afreximbank fez, num contexto de crise, o que devia fazer.

"Em 2015 criámos um instrumento financeiro contracíclico para dar liquidez aos bancos centrais e proteger as economias, que terminou em dezembro do ano passado depois de ter disponibilizado 10,5 mil milhões de dólares, o que ajudou a estabilizar as economias ", vincou o ministro das Finanças do Ruanda.

Na intervenção, o presidente da assembleia-geral do Afrexibank anunciou ainda que, "apesar dos desafios, o banco conseguiu bons resultados, tendo distribuído 57 milhões de dólares aos acionistas em 2017, o que compara com 37 milhões em 2016".

O Afreximbank, cujos Encontros Anuais terminam hoje em Abuja, a capital da Nigéria, é um banco de apoio ao comércio, exportações e importações em África e foi criado em Abuja, 1993. Tem um capital de 11,9 mil milhões de dólares e está sedeado no Cairo.

Os acionistas são entidades públicas e privadas divididas em quatro classes e dele fazem parte governos africanos, bancos centrais, instituições regionais e subregionais, investidores privados, instituições financeiras, agências de crédito às exportações e investidores privados, para além de instituições financeiras não africanas e de investidores em nome individual.