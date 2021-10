Crise energética. "A Europa pôs-se a jeito" refere investigador Manuel Gameiro da Silva

Segundo o investigador a Europa está demasiado dependente de terceiros, em termos energéticos.Com os preços da energia a pressionar consumidores e empresas, os chefes de Estado e de Governo avaliam hoje e amanhã em Bruxelas, medidas para minimizar o impacto do aumento dos preços.A posição de Portugal, vai ser pela aquisição conjunta de combustível, a exemplo do que aconteceu, com a compra de vacinas contra a covid-19.Manuel Gameiro da Silva defende que a europa devia ter um sistema de amortecimento, para atenuar a flutuação dos preços